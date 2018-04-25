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Гигантский «речной монстр» напугал жителей Китая

Фото pixabay.com

Ужасающее «существо» обнаружили в водах реки Янцзы, сообщает Mirror Online.

«Монстр», вызвавший переполох, достигал в длину 18 метров, а заметили его неподалеку от самой большой гидроэлектростанции «Три ущелья» в провинции Хубэй.

Местные жители оказались в ужасе от увиденного. Они забили тревогу и обратились к экстренным службам. Профессор Ван Чуньфан из университета Хуачжун рассказал, что, по всей видимости, необычное «существо» — водяная змея. Это доказывают движение «монстра» по поверхности воды как у рептилии.

Однако, у местных рабочих оказалась другая версия происхождения «существа». Они вытащили его из воды и оказалось, что жители боялись резиновой ленты для строительных надувных лодок, которая оказалась в воде. 

belta.by

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