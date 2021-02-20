ГИК Литвы отменила депутатский мандат А. Гуоги, в сейме будет работать А. Скарджюс

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы в пятницу остановила депутатские полномочия члена сейма, представителя Партии труда Антанаса Гуоги по его собственному желанию. Его место в парламенте признано за Артурасом Скарджюсом.

В пятницу А. Гуога прибыл лично на заседание ГИК, чтобы зачитать заявления об отказе от парламентского мандата по своей свободной воле.