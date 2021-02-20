ГИК Литвы отменила депутатский мандат А. Гуоги, в сейме будет работать А. Скарджюс

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы в пятницу остановила депутатские полномочия члена сейма, представителя Партии труда Антанаса Гуоги по его собственному желанию. Его место в парламенте признано за Артурасом Скарджюсом.
В пятницу А. Гуога прибыл лично на заседание ГИК, чтобы зачитать заявления об отказе от парламентского мандата по своей свободной воле.
Полномочий в сейме они лишится с субботы, 20 февраля.
В январе комиссия уже рассматривала эту просьбу А. Гуоги, однако не приняла решения о прекращении полномочий, поскольку депутат не прибыл на заседание. Члены ГИК основывались на законе, гласящем, что парламентарий сам должен зачитать заявление на заседании.