ГИК покидает европейскую ассоциацию организаторов выборов, откуда не удалось исключить РФ

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы выходит из Ассоциации европейских должностных лиц по выборам (ACEEEO), так как не хватило голосов исключить из этой организации Россию и Беларусь.
«Членство в ассоциации, которая не способна принять решение об исключении представителей двух государств-агрессоров, никак не согласуется с основополагающими принципами демократии и защиты прав человека», — сказала для распространенного во вторник сообщения председатель ГИК Йоланта Петкявичене.
На минувшей неделе ГИК обратился в Ассоциацию европейских должностных лиц по выборам с предложением из-за войны в Украине исключить из нее организаторов выборов России и Беларуси. С аналогичными призывами к правлению ассоциации обратились Украина, Латвия, Словения и Румыния.
Как сообщает ГИК, из 25 членов организации за исключение представителей избиркомов России и Беларуси проголосовали девять членов, два члена ассоциации воздержались, а остальные в голосовании не участвовали. Для исключения России и Беларуси нужны были голоса как минимум 17 стран.
ГИК сообщает, что прекращает членство в ACEEEO со вторника.
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