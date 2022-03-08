ГИК покидает европейскую ассоциацию организаторов выборов, откуда не удалось исключить РФ

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы выходит из Ассоциации европейских должностных лиц по выборам (ACEEEO), так как не хватило голосов исключить из этой организации Россию и Беларусь.

«Членство в ассоциации, которая не способна принять решение об исключении представителей двух государств-агрессоров, никак не согласуется с основополагающими принципами демократии и защиты прав человека», — сказала для распространенного во вторник сообщения председатель ГИК Йоланта Петкявичене.

На минувшей неделе ГИК обратился в Ассоциацию европейских должностных лиц по выборам с предложением из-за войны в Украине исключить из нее организаторов выборов России и Беларуси. С аналогичными призывами к правлению ассоциации обратились Украина, Латвия, Словения и Румыния.