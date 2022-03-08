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ГИК покидает европейскую ассоциацию организаторов выборов, откуда не удалось исключить РФ

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы выходит из Ассоциации европейских должностных лиц по выборам (ACEEEO), так как не хватило голосов исключить из этой организации Россию и Беларусь. 

«Членство в ассоциации, которая не способна принять решение об исключении представителей двух государств-агрессоров, никак не согласуется с основополагающими принципами демократии и защиты прав человека», — сказала для распространенного во вторник сообщения председатель ГИК Йоланта Петкявичене. 

На минувшей неделе ГИК обратился в Ассоциацию европейских должностных лиц по выборам с предложением из-за войны в Украине исключить из нее организаторов выборов России и Беларуси. С аналогичными призывами к правлению ассоциации обратились Украина, Латвия, Словения и Румыния. 

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Как сообщает ГИК, из 25 членов организации за исключение представителей избиркомов России и Беларуси проголосовали девять членов, два члена ассоциации воздержались, а остальные в голосовании не участвовали. Для исключения России и Беларуси нужны были голоса как минимум 17 стран. 

ГИК сообщает, что прекращает членство в ACEEEO со вторника.  

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