ГИК примет решение о прекращении парламентских полномочий Р. Карбаускиса

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкаса

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы во вторник примет решение о прекращении парламентских полномочий лидера Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса, который отказывается от мандата члена сейма в знак протеста против действий новых властей при распределении позиций в парламенте.

На прошлой неделе сейм при утверждении заместителей главы парламента отклонил предложенную «аграриями» кандидатуру Аушрине Норкене. Все остальные вице-председатели сейма, как от правящих, так и от оппозиции были утверждены.

Оставшиеся без своего представителя в руководстве сейма «аграрии» намерены обратиться в Конституционный суд, так как крупная политическая группа оказалась в положении худшем, чем менее многочисленная группа.