Гимн Литвы Tautiška giesmė прозвучит в четырнадцатый раз в Вильнюсе и во всем мире

Праздновать День государства, коронацию короля Литвы Миндаугаса и день «Государственного гимна» — 6 июля — будут в Литве как никогда раньше — в солидарности и единстве.

«Этот период испытаний прекрасно показал, насколько мы близки и едины перед лицом угроз свободе каждого из нас. Мы не одинаковы ни в нашем опыте, ни в наших взглядах, ни в наших мнениях, но нас объединяют сильные общие корни и любовь к Литве, и это самое главное. Поздравляем с Днем государства», — поздравил Томас Гулбинас, вице-мэр Вильнюса.