Гитанас Науседа: большее распределение позволит финансировать ряд сфер

Повышение перераспределения внутреннего валового продукта (ВВП) посредством налоговой системы до 5% позволит финансировать ряд важных сфер общественной жизни, считает президент Литвы Гитанас Науседа.
По его словам, повышение перераспределения планируется реализовывать постепенно, а добиться показателя в 35% реально.
«Мы поставили цель – в ближайший срок полномочий добиваться того, чтобы уровень перераспределения составлял 35%, что в наших условиях большое достижение, которое позволит более смело финансировать ряд сфер общественной жизни», – сказал глава государства в интервью радиостанции Ziniu radijas.
«Мы намерены реализовать это постепенно, здесь с наскока ничего не сделаешь. Первый год показывает, что в 2020 году уровень перераспределения уже оторвется от старого уровня в 30% и составит около 32%. Если и далее мы будем идти таким темпом, то я считаю, что цель в 35% реальна», – считает он.
При этом глава государства говорит, что нелегко найти политическую волю для реализации налоговых изменений, и в качестве примера представил возникшие в прошлом году дискуссии о расширении базы налогообложения недвижимости и введения налога на автомобили.
По словам Г. Науседы, в сокращении неравенства доходов Литва уже прибегла к определенным мерам, например, повысила не облагаемый налогами минимум. Это позволило сократить разрыв между 20 процентами зарабатывающих меньше всего и 20 процентами получающих больше других.
В октябре прошлого года Евростат сообщил, что по показателю доходов от налоговых сборов Литва занимает 25-ое место среди 28 стран Евросоюза: в 2018 году соотношение было 30,5%, когда средний показатель в ЕС составлял 40,3%.
По мнению экономистов, этот показатель в основном обусловлен налоговой структурой и уровнем теневой экономики.
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