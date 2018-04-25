Гитанас Науседа: большее распределение позволит финансировать ряд сфер

При этом глава государства говорит, что нелегко найти политическую волю для реализации налоговых изменений, и в качестве примера представил возникшие в прошлом году дискуссии о расширении базы налогообложения недвижимости и введения налога на автомобили.

По словам Г. Науседы, в сокращении неравенства доходов Литва уже прибегла к определенным мерам, например, повысила не облагаемый налогами минимум. Это позволило сократить разрыв между 20 процентами зарабатывающих меньше всего и 20 процентами получающих больше других.

В октябре прошлого года Евростат сообщил, что по показателю доходов от налоговых сборов Литва занимает 25-ое место среди 28 стран Евросоюза: в 2018 году соотношение было 30,5%, когда средний показатель в ЕС составлял 40,3%.

По мнению экономистов, этот показатель в основном обусловлен налоговой структурой и уровнем теневой экономики.