Гитанас Науседа: Cитуация под контролем

Фото lrp.lt/Робертаса Дачкуса

Смягчить экономические удары, возникающие в связи с коронавирусом, помогут более гибкое отношение структур Евросоюза (ЕС) и накопленные страной резервы, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

Президент отметил, что до сих Евросоюз мешкал с координацией решений по контролю над коронавирусом, однако в последние дни они принимаются более оперативно.

Глава государства утверждает, что ситуация покажет, на самом ли деле Сообщество является единым: «В данный момент решается вопрос, является ли ЕС семьей или просто домовым комитетом жителей».

«В семье, как мы прекрасно знаем, брат позаботится о сестре, отец позаботится о матери, мать позаботится о своих детях, и не будет никаких условий, предположений, требований и тому подобного», – сказал Г. Науседа в интервью BNS на минувшей неделе.

«Я бы хотел, чтобы ЕС был семьей, а не жилищным сообществом», – сказал президент.

Г. Науседа сказал, что недостаток координации особо выявил факт с закрытыми границами Польши, однако добавил, что в последнее время «скорость принятия решений и желание помочь значительно выросли».

В интервью BNS президент также сказал, что призвал правительство оставить гуманитарный коридор для пересечения территории Литвы иностранцами, возвращающимися в свои страны. «Литва как ответственный член Сообщества должна выполнять свои обязательства, которые приняла в Евросоюзе», – добавил президент.

С возникновением пандемии политики Италии пожаловались на то, что не получили почти никакой помощи от других стран ЕС, а часть государств блока лишь срочно закрыла свои границы.

В последнее время ЕС начал согласовывать общие закупки медицинского оборудования, в зоне евро рассматривается возможность общего займа.

Бизнес должен быть социально ответственным

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что государство готово увеличить долг ради спасения экономики, однако подчеркивает, что бизнесмены также должны вести себя социально ответственно по отношению к работникам и партнерам. Глава государства отмечает, что кризис с коронавирусом сорвал маски с некоторых предпринимателей.

После того как в Литве был введен карантин, в СМИ появились сообщения о том, что некоторые крупные компании уже в первый же день заявили об остановке заказов и платежей или даже предложили своим работникам брать бюллетени нетрудоспособности, сообщив медикам о якобы имевшемся контакте с зараженными людьми. В это время многие другие предприниматели дарили медицинское оборудование и средства защиты медикам, предлагали работникам бесплатные отпуска.

«Коронавирус можно обуздать за 3–4 месяца»

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Литве под контролем, а азиатский опыт показывает, что, если общество должным образом соблюдает карантин, то ему удастся обуздать вирус за три — четыре месяца.

«В данный момент ситуация находится под контролем», – заявил президент на минувшей неделе в интервью BNS.

Г. Науседа утверждает, что правительство можно критиковать за то, что медицинское оборудование или необходимые для анализов реагенты не были доставлены раньше, но сейчас как центральная, так и местные власти, а также медики «делают все, чтобы координировать действия».

«Поверьте, государственные ведомства действительно делают все, и люди работают ненормированные часы, переносят большие нагрузки по этой причине. Мы критикуем, возможно, за то, что не было сделано, а не самих людей, поскольку это необычайно важно, ведь в это сложное время мы должны чувствовать плечо друг друга», – сказал глава государства.

Он отметил, что в нынешней ситуации приоритетом должна быть поставка защитных средств медикам. «Важно, чтобы медицинская общественность, которая выполняет функцию последнего защитника, чувствовала себя в безопасности, сама не была затронута вирусом», – сказал Г. Науседа.

Президент сказал, что опыт Китая и Южной Кореи позволяет надеяться на то, что через 3-4 месяца тенденция может измениться, однако подчеркнул, что различные ограничения могут возникнуть и позднее, чтобы избежать новых вспышек вируса.

«Ситуация, которую пережили оба государства, свидетельствует о том, что вспышку коронавируса или обострение можно погасить за три-четыре месяца», – сказал Г. Науседа.

«Но в любом случае это не означает, что проблема перестанет существовать, поскольку и далее риск заражения сохранится, условия по предупреждению распространения его все равно должны быть ужесточены, и это вовсе не будет означать возврат к нормальным условиям. Некоторое время потребуется предпринимать меры дополнительной безопасности, чтобы просто после первого всплеска коронавируса не последовал второй или третий», – сказал он.

В интервью президент призвал людей соблюдать условия карантина, при необходимости оставаться дома и вносить вклад в акции гражданской солидарности.

«Я бы хотел поздравить тех людей, которые действительно осознали свой гражданский долг, поняли, что проще всего критиковать, предлагать снять кому-то голову с плеч за невыполнение своих функций, – мы сможем это сделать позднее еще много раз. Но сегодня очень важно, чтобы мы сами вносили конкретный вклад в общее дело. Ответственным поведением или деньгами – это не так важно», – сказал Г. Науседа.

«Я бы еще раз хотел обратиться к людям, сказать, что этот кризис действительно преодолим, и он будет побежден, надеюсь, что с наименьшими затратами и наименьшим риском. А мы еще раз, не только по случаю праздников, но и в момент испытаний, почувствуем себя настоящими гражданами своего государства, которые любят Литву», – сказал Г. Науседа.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ