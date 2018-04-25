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Гитанас Науседа: дух Конституции 1791 года жив и сейчас

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

По случаю празднования годовщины Конституции Речи Посполитой от 3 мая 1791 года руководство Литвы заявило, что инициативы общей исторической памяти способствуют и современному сотрудничеству.   

«Конституция Республики Двух Народов, принятая 3 мая 1791, вошла в историю как первая конституция в Европе, а закрепленные в ней принципы и ее дух живы и сегодня»,  – говорится в поздравлении президента Литвы Гитанаса Науседы, адресованном главе Польши Анджею Дуде. 

«Наши народы связаны прочными историческими связями – Конституция и лозунг «За нашу и Вашу свободу»  вдохновлял целые поколения в борьбе за свободу и независимость. Сотрудничество в ЕС и НАТО, основанное на общих ценностях и принципах демократии, показывает, что Польша и сегодня остается нашим близким соседом, мы общаемся по множеству актуальных вопросов», – добавил президент.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис назвал Конституцию одним из важнейших источников литовской и польской демократической традиции.

«Очень важно, что вместе с Польшей мы реализовали общие инициативы исторической памяти. Я твердо верю, что пестуя нашу совместную историю, мы закладываем мосты для будущего сотрудничества и побед всех наших людей», – говорится в поздравлении С. Сквярнялиса.

Конституция Республики обоих народов от 3 мая 1791 года является первая современной письменной конституцией в Европе и второй письменной конституцией в мире, после вступившей в силу в 1789 году Конституции США. 

В Польше день Конституции Речи Посполитой — один из самых больших государственных праздников, но в Литве эта годовщина до сего дня не была однозначной, так как немало жителей Литвы полагают, что конституция сузила государственность Великого Княжества Литовского. Последний король Республики обоих народов Станислав II Август Понятовский этим документом стремился реформировать политику государства, оказавшегося на пороге исчезновения, и сохранить независимость.

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