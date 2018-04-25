Гитанас Науседа: Литва твердо поддерживает евроинтеграцию Грузии

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Литва твердо поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии, заявил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа после беседы с президентом этой страны Саломе Зурабишвили.

Участники беседы «сошлись во мнении, что результаты Восточного партнерства ЕС должны быть ориентированы на долгосрочные мотивирующие и амбициозные обязательства, как со стороны ЕС, так и со стороны стран Восточного партнерства», – говорится в пресс-релизе президентской администрации.

«Литва поддерживает настрой Грузии на евроатлантическую интеграцию и призывает активно претворять в жизнь эффективное Соглашение об ассоциативном членстве», – отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что Г. Науседа выразил озабоченность эскалацией конфликта в Южной Осетии и становящейся более интенсивной в условиях пандемии угрозой так называемой бордеризации. Этим термином называется возведение границы по административным линиям.

После войны 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, введя туда военных, однако мировое сообщество считает их оккупированными территориями Грузии.

Власти Грузии декларируют стремление страны вступить в ЕС и НАТО.

Г. Науседа призвал «членов трансатлантического сообщества защищать интересы национальной безопасности стран Восточного партнерства, укреплять сотрудничество в сферах кибернетической безопасности, защиты от гибридных угроз».

В ходе беседы также обсуждались вопросы внутренней политики Грузии, особенно реализация инициативы изменений к закону о парламенте, говорится в сообщении.

Готовясь к июньскому саммиту Восточного партнерства ЕС, Г. Науседа в последние недели провел беседы с главами шести стран этой программы ЕС, в которой, кроме Грузии, участвуют Украина, Молдавия, Армения, Азербайджан и Беларусь.