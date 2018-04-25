Гитанас Науседа обсудил с Премьер-министром Италии вопросы обороны

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

В пятницу, 13 декабря, Президент Литовской Республики Гитанас Науседа обсудил с Премьер-министром Италии Джузеппе Конте двусторонние отношения в области обороны, безопасности, миграции и повестки дня ЕС, сообщает Группа по вопросам коммуникации президента.

Основное внимание было уделено вопросам обороны и безопасности. Президент поблагодарил Премьер-министра Италии за усилия по укреплению безопасности Балтийских государств, в частности, за участие в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, которую Италия снова будет выполнять в 2020 году.

Президент также приветствовал инициативу Италии по участию в развернутых в Балтийских странах боевых группах НАТО, ее участие в военных учениях Альянса в Литве и вклад в деятельность Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности в Вильнюсе. Внимание также было уделено вопросам кибербезопасности.

«Мы хотим более тесно сотрудничать с Италией в области кибербезопасности, особенно в создании групп быстрого реагирования ЕС на кибератаки», — сказал Президент Гитанас Науседа, пригласив Италию завершить процедуры присоединения к возглавляемому Литвой проекту.

На встрече также состоялся обмен мнениями о миграционной ситуации в Европе, стратегической повестке дня ЕС, многолетнем бюджете, обязательствах по борьбе с изменением климата и экономическом сотрудничестве в области информационных и финансовых технологий.

Сообщение пресс-служба президентского дворца