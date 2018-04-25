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Гитанас Науседа обсудит с А. Лукашенко пандемию COVID-19

Nuotrauka lrp.lt/Robertas Dačkus

В четверг посредством конференц-звонка президент Литвы Гитанас Науседа обсудит с руководителем Беларуси Александром Лукашенко меры борьбы с пандемией COVID-19, вопросы Программы Восточного партнерства Евросоюза, сообщила в среду президентская администрация. 

Главы Литвы и Беларуси должны обсудить и строящуюся в Островце Белорусскую АЭС, двухсторонние экономические связи. 

«На этой и на следующей неделе президент планирует беседы с руководителями всех стран Восточного партнерства: Беларуси, Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана», – говорится в пресс-релизе администрации президента. 

Также в четверг Г. Науседа побеседует с президентом Израиля Реувеном Ривленом. 

«Телефонная беседа президентов Израиля и Литвы будет посвящена годовщине 300-летия Вильнюсского Гаона. В беседе будет обсуждаться политическое, экономическое и культурное сотрудничество стран», – говорится в сообщении.

Кроме того, в четверг состоится конференц-звонок Г. Науседы с главами стран Балтии и Северной Европы, чтобы обсудить приоритеты повестки Совета руководителей ЕС, а также примет участие в видео-конференции Совета руководителей ЕС (СРЕС).  

«23 апреля СРЕС будет посвящен обсуждению вызовов функционирования внутреннего рынка ЕС в контексте коронавируса, помощи странам ЕС и стратегиям инвестиций ЕС, роли сообщества в борьбе с пандемией в мире и вопрос солидарности ЕС», – утверждает президентская администрация. 

Гитанас Науседа обсудит с А. Лукашенко пандемию COVID-19

  1. Рита :

    В вопросе солидарности стран ЕС и так все понятно: ничего не знаю — моя хата с краю. Так во всяком случае происходило вначале. Ну а теперь вместо того чтобы направить все силы на борьбу с вирусом и его последствий , как всегда ищут врага, кто же это допустил , откуда вылетела » птичка» .

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