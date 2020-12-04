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Гитанас Науседа отклонил две кандидатуры на пост министров

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа отклонил две кандидатуры — в министры транспорта и коммуникауций и сельского хозяйства. 

«Могу сказать, что должны быть представлены другие кандидатуры по двум министерским позициям — министра транспорта и коммуникауций и сельского хозяйства (…)», — сказал президент на пресс-конференции в пятницу. 

В министры транспорта Партия свободы предлагала Каспараса Адомайтиса, в министры сельского хозяйства партия консерваторов — Далю Минятайте. 

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«Я ни в коем случае не хочу сказать, что представленные кандидаты были плохими или не понимали своих функций. «Все, что я могу сказать сегодня, это то, что я, как президент, не могу взять на себя ответственность за реализацию их краткосрочных и долгосрочных целей из-за отсутствия видения, отсутствия хороших знаний об основных проблемах в своем секторе», — сказал президент.

Президент сказал также, что знает новую кандидатуру Партии свободы в министры транспорта, и отметил, что это «должен быть хороший кндидат».

Он также подчеркнул, что кандидат в министры здравоохранения бывший генеральный аудитор Арунас Дулкис «вызвал определенные сомнения», но премьер Ингрида Шимоните взяла на себя ответственность за него. 

«Арунас Дулкис представил свое видение, свою оценку перспективы, но мои основные сомнения были связаны не с его долгосрочным видением и планами по оптимизации системы здравоохранения, а по поводу следующих шагов, потому что мы говорим о секторе, который в настоящее время испытывает большую напряженность », — сказал президент.

«Мы находимся в эпицентре пандемии, показатели ухудшаются, и нам нужен очень четкий план действий и алгоритм. Эти знания, представленные господином Дулкисом, вызвали некоторые сомнения, но И. Шимоните взяла на себя личную ответственность за деятельность этого министра, и мы договорились, что если не удастся, мы не будем долго ждать, решения будут приниматься очень быстро », — отметил Президент. .

Он также сказал, что хотел бы ошибиться в своих сомнениях относительно А. Дулкиса, и пожелал ему удачи, поскольку проблемы будут действительно огромными, и ему потребуется большая помощь.

Еще одним кандидатом, который поставил под сомнение президента, стал консерватор Дайнюс Крейвис, представленный на пост министра энергетики, но президент говорит, что он ценит его стремление всеми возможными способами избегать конфликта интересов.

«Крейвис, безусловно, знает свое дело, но его участие в определенных бизнес-структурах, его опыт в качестве бывшего министра и его последующая отставка представляют определенные риски, на которые ни президент, ни премьер-министр не могут не отреагировать», — сказал президент.

Однако в четверг он подтвердил, что получил «письменное обязательство и предложение от Д. Крейвиса, как он может избежать малейших подозрений».

«Видя его серьезное отношение к этим рискам, я не вижу причин не поддержать его кандидатуру на пост министра энергетики», — сказал он.

Д. Крейвис был вынужден уйти в отставку с поста министра экономики в 2011 году, когда Центральная комиссия по служебной этике (COEC) признала, что он нарушил закон, подписав приказ о выделении средств Европейского Союза на ремонт школы, когда строительная компания, принадлежавшая его матери, была признана победителем.

Д. Крейвис заверил, что не знал, что одним из победителей тендера была компания его матери, более того, у него не было возможности повлиять на решение.

Президент также подтвердил свое намерение встретиться с кандидатами на оставшиеся вакансии в понедельник и подпишет указ об утверждении правительства не позднее утра вторника.

В четверг президент закончил встречи со всеми 14 кандидатами в министры.

После утверждения сеймом кандидатуры премьера и назначения его президентом премьер-министр в течение 15 дней после своего назначения должен представить сейму составленную им и утвержденную президентом программу правительства. 

И. Шимоните была назначена 25 ноября.

Информация ЛК посообщению BNS

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