Гитанас Науседа почтил память жертв Второй мировой войны

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу почтил память жертв Второй мировой войны (ВМВ) — от его имени были возложены цветы на вильнюсском Антакальнисском кладбище и на мемориале в Панеряй.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Военнослужащие Роты почетного караула Вооруженных сил (ВС) Литвы возложили цветы к Мемориалу жертв ВМВ, Мемориалу погибших за Родину военнослужащих ВС Литвы, Мемориалу защитников свободы Литвы и на могилу главы Литовского государства, партизанского командира Адолфасаса Раманаускаса-Ванагаса на Антакальнисском кладбище.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Цветы также были возложены на мемориале в Панеряй к памятникам жертвам нацизма и геноцида евреев, другим мемориалам.

Президентское ведомство напоминает, что по случаю 75-летия окончания ВМВ главы Балтийских стран подписали совместное заявление, в котором президенты Литвы, Латвии и Эстонии почтили память жертв ВМВ и призвали отклонять попытки переписать историю.

Западная Европа, включая Литву, отмечает окончание ВМВ 8 мая. В этот день в 1945 году Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции.