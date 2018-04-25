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Гитанас Науседа поздравил все партии, прошедшие в сейм на выборах

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа поздравил лидеров политических партий, избранных в новый сейм. 

«Я вчера поздравил всех руководителей партий, которые выступили неплохо или, возможно, чуть лучше среднего в первом туре выборов, сделал это, пообщавшись с главами шести партий», — сказал Г. Науседа журналистам во вторник. 

«Кого-то похвалил за хорошие результаты в первом туре, кого-то, возможно, нужно было немного утешить, пожелать успехов во втором туре, что я и сделал», — сказал он. 

Главы партий сказали BNS, что звонки вежливости от президента поступили в понедельник. 

Председатель Союза отечества — Литовских христианских демократов (СО — ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис сказал, что президент просто поздравил партию с результатами выборов. 

«Первый этап выборов завершен (…) Нормально, что президент не устраняется от политических актуалий, а поддерживает нормальную связь», — сказал BNS председатель Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтатуас Палуцкас. 

Лидер Партии труда (ПТ) Виктор Успасских сказал, что беседа была приятной: «Приятная, добрая поздравительная беседа». 

Такой звонок от главы государства подтвердили BNS и пресс-атташе Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Даля Венцявичене, председатель Партии свободы (ПС) Аушрине Армонайте и глава Литовского либерального движения (ЛЛД) Виктория Чмилите-Нильсен. 

В воскресенье в первом туре выборов в новый парламент прошли шесть партий: СО — ЛХД (25%), ЛСКЗ (17,5%), ПТ (9,46%), ЛСДП (9,26%), ПС (9,02%) и ЛЛД (6,79%).

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