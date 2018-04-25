Гитанас Науседа вручил верительные грамоты послу в Украине

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В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа вручил удаленным способом верительные грамоты послу Литвы в Украине Вальдемарасу Сарапинасу.

Согласно декрету президента, В. Сарапинас должен был начать работу с 12 мая. Он сменит Марюса Янукониса, завершившего работу в конце марта.

С 1 мая президент отозвал В. Сараписана с должности посла в Финляндии.

Ранее В. Сарапинас был советников президента Литвы Дали Грибаускайте, работал генконсулом в Нью-Йорке, ранее был секретарем Министерства обороны, был военным атташе Литвы в США и Канаде, занимал должность вице-министра обороны, канцлера правительства.

В Литве послов по предложению правительства назначает президент с одобрения Комитета по иностранным делам сейма.