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Гитанас Науседа выступает за осторожный выход из карантина

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что поддерживает избранный правительством постепенный выход из карантина, назвав этот план осторожным и консервативным.  

Глава государства отмечает, что Литве удалось стабилизировать распространение коронавируса, и призывает не разрушать того, что «мы создавали большим трудом, очень тщательно, в определенном смысле и за счет психологического напряжения людей». 

«Если в этой ситуации можно быть несколько более осторожными, то я всегда будут на стороне осторожности. Ведь дилемма, возможно, выглядит как выбор между экономикой или здоровьем в краткосрочном периоде, но если смотреть в долгосрочной перспективе, то такого выбора нет», – сказал в пятницу на пресс-конференции Г. Науседа.

«Наше злоупотребление здоровьем может завершиться и очень большими экономическими убытками на более позднем этапе, если мы это сделаем (выйдем из карантина – BNS) слишком рано, слишком свободно, и совершим ошибку на каком-либо этапе», – отметил президент.

Он сказал, что избранный правительством путь выхода из карантина «является консервативным, осторожным, основанным на документе, который Еврокомиссия представила на публичное обсуждение, одним из его принципов является предоставление большей свободы бизнесу, постепенный выход из карантина, после того, как можно будет убедиться в том, что это не вызовет негативных последствий в смысле здоровья, и только потом двигаться к следующему этапу». 

«Если мы убеждаемся в том, что после первого этапа большей свободы для бизнеса возникли новые вспышки заболеваний и возникли какие-то негативные явления, то здесь придется остановить эту либерализацию и не переходить ко второму этапу», – отметил президент.

В среду, после месячного запрета правительство Литвы разрешило некоторым видам бизнеса возобновить работу. Вновь смогут открыться магазины не пищевых товаров, за исключением тех, что находятся в крупных торговых центрах, а также мелкие мастерские по ремонту, компании бытовых услуг, у которых есть отдельный вход с улицы.  

Глава государства считает, что переход к следующему этапу возможен только после того, как мы убедимся в том, что распространение вируса не обострилось. Он также сказал, что сценарий, когда после освобождения от распространения вируса вновь придется вернуться к более строгим мерам, является неприемлемым.  

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