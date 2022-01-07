Глава агентства Investuok Lietuvoje: 40% предприятий столкнулись с вызовами из-за Китая

Elijus Čivilis/ Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

После прекращения Китаем экономических связей с Литвой глава агентства по стимулированию иностранных инвестиций «Investuok Lietuvoje» (русс. «Инвестируй в Литве») заявил, что 40% опрошенных предприятий Литвы из-за этого переживают трудности. Элиюс Чивилис признает, что зарубежные инвесторы выбирают политически стабильные страны, поэтому Литва будет «несколько» проигрывать соседним государствам.

Всё же он надеется, что еще не всё потеряно.

«Инвесторы сталкиваются с проблемами, не могут получить оборудование, которое используют в производственных процессах. Инвесторы не могут получить сырье, экспортировать свою продукцию», — в четверг в интервью гостелерадио LRT подчеркнул Э. Чивилис.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе бизнес приспосабливается и выживает, однако в дальнейшем такая ситуация окажет негативное воздействие.

„Воздействие будет иметь два аспекта – прибыльность, успех компаний и их желание расширяться, а это всё упирается в стабильность инвестиционной среды. Исследование одной консультационной фирмы в июне прошлого года показало, что целых 57% всех компаний выбирают локации, которые являются политически стабильными», — подчеркнул Э. Чивилис.

«Известность и предсказуемые обстоятельства — это то, что очень ценится предприятиями. По этому критерию Литва будет несколько проигрывать соседним странам, но я очень верю, что еще не всё потеряно», — добавил он.

«Говоря о Китае, мы забыли, как Китай называет грехи, которые Литва испытала, — это как запрет на китайские инвестиции в Литву, запрет их производителей 5G, так и усиление прав человека в этнических группах и все эти вещи аккумулируются», — заявил он.

Э. Чивилис заявил, что большинство предприятий избегают публичности и не заявляют о трудностях, так как это может оказать прямое воздействие на их работу.

«Международные компании участвуют в глобальных цепочках поставок, которые очень хрупки. Даже не думая о Германии, которая является гигантов автопромышленности, de facto большая часть их заводов находится в Китае. (…) Нельзя избежать отсутствия сотрудничества во всей этой экосистеме», — отметил он.

Зарубежные СМИ сообщают, что Китай давит на немецкий гигант производства автозапчастей Continental, чтобы тот не использовал компоненты, произведенный на своем заводе в Каунасском районе Литвы.

Компания начала в прошлом году строительство еще одного завода, стоимость проекта более 90 млн евро. Инвестиции Continental в Каунасе составят приблизительно 185 млн евро.

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