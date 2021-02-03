Глава Ассоциации торговли: решения Кабмина расходятся с логикой

Решение правительства, согласно которому пока не откроются магазины промтоваров, расходится с реальностью и логикой, заявила глава Литовской ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене. Она отметила, что часть закрытого бизнеса начинает работать нелегально.
«Это расходится с реальностью и логикой, поскольку реальность такова, что действительно многие представители бизнеса, которые сейчас закрыты, начинают осуществлять деятельность не совсем легально или в тени», – сказала BNS Р. Вайнене.
Она утверждает, что из 19 тыс. предприятий розничной торговли не работают более 5 тыс., у которых не много торговых мест. Р. Вайнене подчеркивает, что в них потоки покупателей были бы минимальными.
«Сложилась парадоксальная ситуация, действует 75% торговых предприятий, в которых самые крупные потоки, а не разрешают открыться тем, у кого есть входы с улицы, это действительно расходится с логикой, и мы не слышим ни одного обоснованного аргумента», – добавила она.
Р. Вайнене подчеркивает, что если будут медлить с возобновлением деятельности компаний, то компании могут прибегнуть к радикальным решениям – отказаться от помещений, начать увольнять работников.
В среду правительство Литвы решило пока не смягчать карантинные требования, хотя ранее на этой неделе сообщалось, что Кабмин должен был рассмотреть открытие парикмахерских и магазинов промтоваров.