Глава Ассоциации торговли: решения Кабмина расходятся с логикой

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист/Фото BFL/Томаса Лукшиса

Решение правительства, согласно которому пока не откроются магазины промтоваров, расходится с реальностью и логикой, заявила глава Литовской ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене. Она отметила, что часть закрытого бизнеса начинает работать нелегально.

«Это расходится с реальностью и логикой, поскольку реальность такова, что действительно многие представители бизнеса, которые сейчас закрыты, начинают осуществлять деятельность не совсем легально или в тени», – сказала BNS Р. Вайнене.

Она утверждает, что из 19 тыс. предприятий розничной торговли не работают более 5 тыс., у которых не много торговых мест. Р. Вайнене подчеркивает, что в них потоки покупателей были бы минимальными.