Глава Банка Англии хочет создать новую резервную валюту

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Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что опора на американский доллар в качестве резервной валюты может оказаться слишком рискованной. Об этом он высказался на ежегодной конференции Федерального резерва в США, сообщает CNBC.

Заменой доллару, по его мнению, должна стать новая цифровая валюта, основанная на глобальной корзине товаров.

«В многополярном мире вам нужна многополярная валюта», — заявил он.

Карни отметил, что такая цифровая валюта обеспечит равновесие в системе, в которой некоторые страны перешли к нулевым или отрицательным процентным ставкам, а другие, включая США, оставляют их положительными.

Марк Карни занимает пост главы британского центрбанка с июля 2013 года. До этого он считался наиболее вероятным новым главой МВФ, однако не получил поддержку от европейских правительств.

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