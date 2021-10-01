Глава Банка Литвы: для покупки второго жилья первоначальный взнос составит 30%

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Банк Литвы (БЛ) предлагает увеличить с 15 до 30% первоначальный взнос для второго жилья.

«Эта мера направлена на клиентов с повышенным уровнем риска, которые планируют использовать недвижимое имущество для инвестиций и для сдачи в аренду», — заявил на пресс-конференции председатель совета директоров Банка Литвы Гедиминас Шимкус.

«Важно подчеркнуть, что только 40% клиентов берут кредит на недвижимость», — добавил глава БЛ.

Он отметил, что на второе жилье берут кредит у банка около 12% от всех берущих кредит людей.

Банк Литвы также предлагает применять к выдающим кредит дополнительный 2 % резерв капитала для портфеля кредитов на недвижимость.

Планируется, что требование о первоначальном взносе могло бы вступить в силу с начала 2022 года, а дополнительного резерва капитала — с 1 июля 2022 года, сообщается в пресс-релизе Банка Литвы.