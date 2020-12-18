Глава Банка Литвы: помощь бизнесу уже должна стать целевой

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Помощь бизнесу во время второй волны коронавируса должна стать более адресной, убежден председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк). По словам Витаса Василяускаса, этап, когда деньги «лились всем», должен остаться в прошлом.

«В самом начала можно было «рассыпать» помощь горизонтально. Теперь (…) мы находимся в ситуации, когда нужно очень точно распределять помощь. (…) Один из первых принципов, которых следует придерживаться — очередность мер, и самые щедрые средства государственной помощи должны быть направлены тем видам бизнеса, которые пострадали сильнее всего», — сказал В. Василяускас, представляя на пресс-конференции во вторник обновленные экономические прогнозы.

«При выделении помощи на нынешнем этапе следует принимать во внимание те убытки, которые имели место после начала второй волны COVID-19″. (…) Нужно сконцентрироваться на предприятиях, которые связаны именно со второй волной», — добавил он.

Глава БЛ подчеркнул, что все средства помощи должны быть прописаны в государственном бюджете на 2021 год.

Он пока не стал давать оценку предложению правящих предусмотреть для помощи бизнесу дополнительно 1 млрд евро. В. Василяускас считает, что сначала нужно увидеть проект бюджета после доработки.

Второе слушание бюджета в сейме состоится 17 декабря, а через несколько дней должно состояться принятие.