Глава BKT: погрузки порта сокращаются не из-за белорусских удобрений

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Глава единственной занимающейся погрузками удобрений белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» клайпедской компании Biriu kroviniu terminalas (BKT, Терминал насыпных грузов) говорит, что общие погрузки порта в прошлом году сокращались из-за контейнеров, а не из-за удобрений.

Гендиректор BKT Видмантас Дамбраускас говорит, что результат по погрузкам 2018 года Клайпедскому порту вряд ли когда-либо удастся повторить.

«Утверждение (руководства Клайпедского порта – BNS) неправильное, потому что из-за потока удобрений сократились погрузки – по моим данным, понемногу общее сокращение погрузок порта обусловлено контейнерными погрузками. Настоящие портовики еще пять лет назад говорили, что 2018 год будет пиковым годом и такой результат мы вряд ли когда еще получим, и это естественно», – сказал BNS В. Дамбраускас.

Один из руководителей порта – директор по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас на этой неделе сказал BNS, что некоторое снижение погрузок Клайпедского порта в 2019 году обусловлено истечением во второй половине года контрактов «Беларуськалий» с Индией и Китаем, а также сокращением погрузок нефтепродуктов. По его словам, «Беларуськалий» уже подписал договор с Индией, но у него все еще нет договора с Китаем.