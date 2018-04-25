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Глава BKT: погрузки порта сокращаются не из-за белорусских удобрений

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TOP,Бизнес,Клайпедский Вестник,Новости

Глава BKT: погрузки порта сокращаются не из-за белорусских удобрений

  • Фото BFL/Algirdas Kubaitis

Глава единственной занимающейся погрузками удобрений белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» клайпедской компании Biriu kroviniu terminalas (BKT, Терминал насыпных грузов) говорит, что общие погрузки порта в прошлом году сокращались из-за контейнеров, а не из-за удобрений.

Гендиректор BKT Видмантас Дамбраускас говорит, что результат по погрузкам 2018 года Клайпедскому порту вряд ли когда-либо удастся повторить.

«Утверждение (руководства Клайпедского порта – BNS) неправильное, потому что из-за потока удобрений сократились погрузки – по моим данным, понемногу общее сокращение погрузок порта обусловлено контейнерными погрузками. Настоящие портовики еще пять лет назад говорили, что 2018 год будет пиковым годом и такой результат мы вряд ли когда еще получим, и это естественно», – сказал BNS В. Дамбраускас.

Один из руководителей порта – директор по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас на этой неделе сказал BNS, что некоторое снижение погрузок Клайпедского порта в 2019 году обусловлено истечением во второй половине года контрактов «Беларуськалий» с Индией и Китаем, а также сокращением погрузок нефтепродуктов. По его словам, «Беларуськалий» уже подписал договор с Индией, но у него все еще нет договора с Китаем.

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Глава BKT уверял, что у «Беларуськалия» «есть все контракты со всеми своими традиционными покупателями».

«Я устал комментировать их чепуху, откуда этот Друнгилас знает, есть у «Беларуськалия» контракт или нет (…). Он ничего об этом не знает и не понимает. Это неправда, хватит комментировать то, чего не знаешь и чем не занимаешься», – сказал В. Дамбраускас.

Комментируя высказывания последнего, А. Друнгилас во вторник сказал BNS, что он опирается на статистику.

«BKT напрямую работает с «Беларуськалием», они точно знают. Я не могу возражать тому, что они говорят. Я вижу цифры, которые мне показывает статистика, и это говорю», – сказал А. Друнгилас.

По его словам, погрузки удобрений в прошлом году сократились примерно на 300 тыс. тонн – это слишком малый объем, чтобы делать выводы о том, что у какого-то погрузочного предприятия дела стали идти хуже.

Клайпедский порт, по предварительным данным, отгрузил в прошлом году 46,22 млн тонн грузов – на 0,36 млн тонн (0,8%) меньше, чем в 2018 году, когда был установлен рекорд погрузок порта.

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