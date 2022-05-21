Глава БЛ: в Литве – пик инфляции, вскоре она начнет снижаться

В Литве годовая инфляция достигла своего пика, а во втором полугодии она должна снижаться, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк) Гедиминас Шимкус.
«Мы находимся в верхней точки гребня инфляции и во второй половине года темы годовой инфляции должны опускаться вниз», — сказал в Сейме глава центробанка.
По его словам, снижение ожиданий бизнеса и населения из-за геополитической ситуации и спроса на потребительские товары и услуги из-за роста цен на энергоносители может сдержать инфляцию.
Однако Шимкус также предупреждает, что рост инфляции может быть вызван дальнейшим ростом заработной платы.
«Есть риск, что инфляцию может подстегнуть раскрутившаяся спираль цен-зарплат, а если точнее — рост заработной платы не только из-за нехватки работников в Литве, но и из-за нехватки определенных квалифицированных работников, но в том числе и из-за роста цен», — сказал Шимкус.
Годовая инфляция в Литве в апреле составила 16,8%, а цены на продукты питания выросли более чем на 20%.
Европейская комиссия прогнозирует, что потребительские цены в Литве вырастут в среднем на 12,5% в этом году, причем наибольшее влияние на это окажет рост цен на энергоносители, продукты питания и услуги. Ожидается, что в следующем году инфляция замедлится до 3%.
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