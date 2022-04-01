Глава ЦБ Литвы: Балтийские страны и Украина ищут лучшее решение по курсу гривны

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) вместе с центральными банками Украины, Латвии и Эстонии ищут решение по обеспечению более благоприятного курса обмена гривен на евро для военных беженцев из Украины.

По словам главы БЛ Гедиминаса Шимкуса, в данный момент идут консультации по поводу мер по обеспечению возможности обмена в соотношении как можно более близкому к официальному курсу.

«Мы ищем решения, не нарушающие требования денежного финансирования, которые действуют в отношении нас как участников системы евро, чтобы гривны можно было менять в соотношении, как можно более близком к официальному курсу», – заявил во вторник на пресс-конференции глава литовского Центробанка.