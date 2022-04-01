Глава ЦБ Литвы: Балтийские страны и Украина ищут лучшее решение по курсу гривны

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) вместе с центральными банками Украины, Латвии и Эстонии ищут решение по обеспечению более благоприятного курса обмена гривен на евро для военных беженцев из Украины.
По словам главы БЛ Гедиминаса Шимкуса, в данный момент идут консультации по поводу мер по обеспечению возможности обмена в соотношении как можно более близкому к официальному курсу.
«Мы ищем решения, не нарушающие требования денежного финансирования, которые действуют в отношении нас как участников системы евро, чтобы гривны можно было менять в соотношении, как можно более близком к официальному курсу», – заявил во вторник на пресс-конференции глава литовского Центробанка.
По словам Шимкуса, БЛ не может подписать соглашение о более благоприятном курсе гривны, аналогичное тому, что подписали Центробанки Польши и Украины, поскольку Литва входит в зону евро.
«В данном случае основное различие между Польшей и Литвой в том, что мы являемся часть системы евро, поэтому такие соглашения, которые заключен между Центробанком Польши и Нацбанком Украины, были бы возможно лишь в случае, если бы это сделала вся система евро», – отметил глава литовского ЦБ.
Согласно подписанному 18 марта спецсоглашению Нацбанков Украины и Польши, военные беженцы могут менять до 10 тыс. гривен (около 310 евро) на злотые в коммерческих банках по округленному официальному курсу обмена валют.
Официальный курс Банка Литвы на 29 марта составляет 33,7 гривны за евро. По данным портала bankai.lt, во вторник в обменниках за один евро просили 40-45 гривен, а в начале марта украинскую валют скупали значительно дешевле – за евро приходилось платить около 85-90 гривен.
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