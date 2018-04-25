Глава ЦБ Литвы: поток новых кредитов значительно сократился

Фото BFL/Томаса Лукшиса

В период карантина поток кредитов, предоставляемых коммерческими банками Литвы, значительно сократился, утверждает председатель правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витас Василяускас. Он сказал, что на это повлиял и сократившийся спрос на кредиты.

«По нашим данным, поток кредитов сократился (…) Если говорить о жилищных кредитах, то количество вновь выдаваемых кредитов сократилось почти на 30%, а если говорить о бизнес-кредитах, то там сокращение около 40%», – заявил В. Василяускас на интернет-конференции с журналистами.

По его словам, реальное сокращение кредитования еще больше, поскольку часть кредитов на время карантина была выдана по поданным ранее заявкам.

«Об истинном влиянии коронавирусного кризиса на поток кредитов мы сможем говорить в конце мая», – сказал глава ЦБ.

По его словам, данные, предоставленные одним из крупных коммерческих банков, свидетельствуют, что количество обращающихся за кредитами сократилось в восемь раз, кроме того, часть их них не берут кредитов. О сокращении спроса на новые кредиты сообщают и другие банки.

«У меня эта ситуация вызывает много вопросов, ведь как потребность в новых кредитах, так и мало использование имеющимися средствами помощи на самом деле вызывают множество мыслей. (…) Однако спрос упал, и потоки новых кредитов сократились», – сказал В. Василяускас.

По его словам, не видно признаков того, что сокращение доходов по причине снижения кредитования банки пытались бы компенсировать другими средствами, например, меняя условия кредитов или повышая цены на другие услуги. Глава БЛ также отметил, что в подписанных банками меморандумах о переносе погашения кредитов бизнесом и населением четко предусмотрено, что условия реорганизуемых кредитов не могут меняться.