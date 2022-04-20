Глава департамента надеется, что снос советских памятников в Литве не станет «данью моде»

Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinės/ Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Директор литовского Департамента культурного наследия Видмантас Безарас надеется, что после того, как министр культуры предоставит муниципалитетам возможность оценить, а затем и убрать советские памятники на кладбищах это не станет волной или «данью моде».

«Очень бы хотелось, чтобы не было волны, что бы это не было данью моде. С большим уважением к похороненным, многие из которых, наверное, не понимали, вероятно, за что воюют, им часто, как я уже сказал, стреляли в спину или они клали свои головы из-за их плохого командования, что мы до сих пор видим в Украине», — сказал Безарас, выступая в среду Комитете по культуре Сейма.

«Мы должны сохранять уважение и говорить всему миру: мы нация, которая не воюет с мертвыми, но те символы, которые пропагандируют как нынешний режим, так и прежний, нас как нацию не удовлетворяют», — подчеркнул он.

Безарас: Некоторые памятники олицетворяют агрессию

По словам главы департамента, всего в реестрах зарегистрировано 160 захоронений, примерно половина из которых — памятники советского времени. Однако таких мест может быть в целом около 200, либо обозначающих места захоронения советских воинов, либо построенных в их честь.

В 46 случаях в погребениях сохранились только останки и рельеф, 114 мест захоронения советских военных времен Второй мировой войны имеют ценность и там есть памятники, обелиски, памятные доски, таблички, записи с их фамилиями.

По словам главы департамента, включение объектов в реестр ценностей обусловлено положениями Женевской конвенции, а также в связи с «возникновением угрозы того, что Российская Федерация или отдельные физическим и юридические лица могут начать переделку или дополнение надписей».

Сами могилы не лишатся охраны

Он подчеркнул, что кладбища, могилы и другие места захоронения не лишатся охраны, гарантированной Женевской конвенцией.

По мнению Безараса, среди советских памятников есть и те, что «заслуживают внимания как произведения искусства», не имеюь или почти не имеют признаков пропаганды, но большинство из них отлиты по типовым образцам, созданным в 1948-1950 гг., некоторые из них были установлены в местах, где было активное сопротивление советской власти, как в Меркине, и это оскорбляет местное население.

Безарас сказал, что некоторые памятники могут быть оставлены с дополнительной информацией. В качестве примера он привел Каунасское Шанчайское кладбище.

«Вариантов может быть много. Если бы на постаменте с коленопреклоненным солдатам было написано: «Простите нас за войну в Украине», то этот идеологический посыл, вероятно, был бы больше, чем просто снять и выбросить», — сказал он.

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