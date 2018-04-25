Глава ДГБ: изменения в Законе о разведке не будут ущемлять права человека

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Глава литовского Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис говорит, что предложенные президентом изменения в Законе о разведке не будут ущемлять права человека.

«Об этих поправках к закону думали долго, по моему глубокому убеждению, это никак не связано с какими-то нарушениями прав человека. В общественном пространстве пытаются развивать тему, но никакого основания для этого нет», – сказал в среду на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) глава ДГБ.

КНБО в среду обсуждает зарегистрированный президентом Гитанасом Науседой накануне католического Рождества пакет поправок к Закону о разведке, которые заметно расширяют полномочия разведведомств. В поправках предлагается узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед. Поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест.

«По поводу превентивной беседы, таких людей бывает от десяти до пятнадцати в год, это совершенно не затрагивает значительную часть нашего общества. Мы просим разрешить получение определенных полномочий, чтобы уравнять нас с полицией, с армией, у которых такие полномочия уже есть, а у офицеров безопасности их почему-то нет», – сказал Д. Яунишкис.