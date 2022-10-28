Глава ДГБ: разведвозможности РФ в Литве ограничились, риск представляет миграция

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Разведывательные возможности России в Литве фрагментированы, но передвижение граждан этой страны и Беларуси в Литве сопряжено с риском, считает глава литовского Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

По его словам, Россия ведет разведку со своей территории и с территории Беларуси.

«Разведывательные возможности России здесь фрагментированы. Высылка российских шпионов под прикрытием дипломатов сильно уменьшила их возможности», — сказал он в интервью новостному порталу 15min.

«Миграция — это тоже риск. Ежегодно литовскую границу пересекают около 400 тыс. граждан России и Белоруссии. Среди них могут быть завербованные граждане, занимающиеся разведывательной деятельностью», — отметил Яунишкис.

Глава разведки заявил, что прошлогодние беспорядки возле Сейма показали, что в Литве есть потенциал угроз национальной безопасности, связанных с социальными рисками.

По его словам, хотя Россия в настоящее время истощена войной и не представляет большой угрозы, нельзя исключать возможность наличия определенных договоренностей между Китаем и Россией относительно эскалации конфликтов.

«Я думаю, что и Россия, и Китай смотрят через определенную призму возможностей. Нет никакой гарантии, что они не воспользуются каким-либо черным сценарием, когда представится такая возможность. Нужно следить за происходящим и готовиться к худшему, надеясь на лучшее», — сказал директор ДГБ.

По его словам, создание совместной военной группировки Беларуси и России также сопряжено с рисками.

«Нельзя исключать преднамеренные случаи нарушения границы или глупое поведение какого-нибудь пьяного солдата, который, например, может пострелять и вернуться после вторжения. Появляются дополнительные риски», — сказал Яунишкис.

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