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Глава дипломатии ЕС намерен посетить Россию для обсуждения актуальных тем

Автор: Витольд Муратов — Сфотографировано загрузившим, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу заявил, что намерен «как можно скорее» посетить Россию и обсудить темы, вызывающие общий интерес у Брюсселя и Москвы.

«Вчера мы обсуждали тему России. Но это было частью нашей неофициальной встречи. Поэтому никаких выводов не было сделано. Единственный вывод — это вновь повторить пять принципов, которые являются основой для любого взаимодействия с Россией», — сказал Боррель на пресс-конференции в Загребе, где проходит встреча глав МИД стран ЕС.

Он напомнил, что эти пять принципов связаны, в частности, с выполнением минских договоренностей.
«Нам также нужно стремиться решать вопросы, представляющие взаимный интерес. И для этого, следуя этим принципам, я отправлюсь в Россию как можно скорее», — добавил он.

При этом он указал, что вряд ли его визит в Россию состоится в самое ближайшее время.
«Эта поездку следует провести как можно раньше. Однако это не означает, что она состоится завтра. У меня напряженный график на ближайшие два месяца», — сказал Боррель.

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Дипломат отметил, что сначала он должен посетить Украину, в частности — Донбасс.

Говоря о возможном визите в РФ, он подчеркнул, что поездка в Россию состоится «когда для этого появится возможность, и когда российские власти будут готовы к интенсивным переговорам».

Боррель призвал воспринимать такую поездку как нечто совершенно нормальное. «В этом нет ничего необычного. Это — обычное дело», — сказал глава дипломатии ЕС.

024.by

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