Глава дипломатии ЕС намерен посетить Россию для обсуждения актуальных тем

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу заявил, что намерен «как можно скорее» посетить Россию и обсудить темы, вызывающие общий интерес у Брюсселя и Москвы.

«Вчера мы обсуждали тему России. Но это было частью нашей неофициальной встречи. Поэтому никаких выводов не было сделано. Единственный вывод — это вновь повторить пять принципов, которые являются основой для любого взаимодействия с Россией», — сказал Боррель на пресс-конференции в Загребе, где проходит встреча глав МИД стран ЕС.

Он напомнил, что эти пять принципов связаны, в частности, с выполнением минских договоренностей.

«Нам также нужно стремиться решать вопросы, представляющие взаимный интерес. И для этого, следуя этим принципам, я отправлюсь в Россию как можно скорее», — добавил он.

При этом он указал, что вряд ли его визит в Россию состоится в самое ближайшее время.

«Эта поездку следует провести как можно раньше. Однако это не означает, что она состоится завтра. У меня напряженный график на ближайшие два месяца», — сказал Боррель.