Секретарь по иностранным делам Соединенного Королевства (СК) Лиз Трасс заявила, что Китай осуществляет против дипломатов Литвы в Пекине «неприемлемое давление» и выразила поддержку Литве «перед лицом этого насилия».
«Неприемлемо давление Китая против литовских дипломатов. СК вместе с Литвой и с моим другом, министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом Литвы», – написала в социальное сети Twitter в среду глава британской дипломатии.
Китай стремится переименовать представительство Литвы в Пекине в Офис временного поверенного в делах, Литва отозвала для консультаций временного поверенного в делах посольства Аудру Чяпене. Поскольку в Пекине нет замещающего ее дипломата, посольство Литвы временно работает удаленно и ожидает продления Пекином аккредитации дипломатов.
Немного ранее, в среду чешский Сенат также осудил действия Пекина против Литвы, как нарушающие международное право.
В последнее время Китай выражал протесты против развиваемых Литвой связей с Тайванем, открытием представительства острова в Вильнюсе.
С обострением отношений между странами в августе Китай отозвал своего посла в Литве и потребовал от Вильнюса сделать аналогичный шаг. Посол Диана Мицкявичене вернулась для консультаций в Вильнюс в конце сентября.
В ноябре Китай, реагируя на открытие Тайваньского представительства в Вильнюсе снизил статус дипломатического представительства Литвой – дипломатические представительства в Вильнюсе и Пекине возглавили дипломаты более низкого ранга – поверенные в делах, а не послы.
“Глава дипломатии СК выразила поддержку Литве в связи с «неприемлемым давлением» Китая”
Кроме «бла бла бла» от партнёров Литва ничего не получет. Денег не дадут, а Китай создает и еще создаст экономические проблемы. Внешняя суицидальная политика васальной Литвы дает желаемые результаты для хозяйнов. Пока клан Ландсбергиса свои задачи по уничтодению СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА, своей внешней политикой направоенной во блага СВОЕГО НАРОДА выполняет на все 100%.