Глава дипломатии СК выразила поддержку Литве в связи с «неприемлемым давлением» Китая

Секретарь по иностранным делам Соединенного Королевства (СК) Лиз Трасс заявила, что Китай осуществляет против дипломатов Литвы в Пекине «неприемлемое давление» и выразила поддержку Литве «перед лицом этого насилия».

«Неприемлемо давление Китая против литовских дипломатов. СК вместе с Литвой и с моим другом, министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом Литвы», – написала в социальное сети Twitter в среду глава британской дипломатии.

Китай стремится переименовать представительство Литвы в Пекине в Офис временного поверенного в делах, Литва отозвала для консультаций временного поверенного в делах посольства Аудру Чяпене. Поскольку в Пекине нет замещающего ее дипломата, посольство Литвы временно работает удаленно и ожидает продления Пекином аккредитации дипломатов.