Глава ЕК: Мы с вами в это трудное время

ЕК утвердила План восстановления экономики Литвы

Еврокомиссия утвердила План восстановления экономики Литвы и повышения ее резистентности, финансируемый за счет европейских средств, сообщила находившаяся в Вильнюсе председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«ЕК дала зеленый свет Плану восстановления экономики Литвы и повышения ее резистентности», – сказала глава ЕК на совместной пресс-конференции с президентом и премьер-министром Литвы Гитанасом Науседой и Ингридой Шимоните.

По словам руководителя ЕК, несомненно, этот план поднимет экономику Литвы, которая станет более «новаторской, экологической, прозрачной и цифровой».

По словам премьера И. Шимоните, план является важным источником, но не единственным, он будет действовать наряду с национальными фондами и прочей помощью ЕС.

«Эти средства мы планируем в более широком контексте, согласуя с прочими финансовыми источниками, добиваясь максимальной выгоды и максимальной добавочной стоимости», – заявила премьер.

В свою очередь президент Г. Науседа выразил надежду на то, что визит У. фон дер Ляйен в Литву станет поводом для старта реализации плана.

«Надеюсь, что ваш визит станет прекрасным поводом стартовать с реализацией Плана восстановления экономики и повышения ее резистентности. Это должно реализовать идею «зеленой», цифровой, инновационно сильной Литвы, которой мы все, я надеюсь, дружно и солидарно добиваемся», – сказал Г. Науседа.

На реализацию плана выделено более 2 млрд евро, они поступят в Литву частями до конца 2026 года.

План восстановления экономики Литвы и повышения ее резистентности, названный правительством «Литва нового поколения», состоит из инвестиций в реформы и стратегические проекты на сумму в 2,2 млрд евро.

План будет финансироваться за счет Мер по восстановлению экономики ЕС и повышения ее резистентности, которые призваны помогать странам преодолевать последствия коронакризиса. Средства в рамках этих мер выделяются всем членам блока.

Литовский план состоит из семи компонентов: здравоохранения, «зеленой» реформы, повышения качества образования, инноваций, социальной вовлеченности и эффективного госсектора.

Правительство подсчитало, что каждый евро, инвестированный в рамках плана, принесет отдачу в размере 1,9 евро реального ВВП.

Об утверждении литовского плана У. фон дер Ляйен сообщила при посещении Вильнюсской трансформаторной станции в Траку-Воке, где будет установлен один из четырех накопителей энергии мощностью 50 мегаватт и емкостью 50 мегаватт-часов. Другие три накопителя будут установлены в Алитусе, Шяуляй и Утяне. Это оборудование будет финансироваться в рамках упомянутого плана.

После утверждения плана Еврокомиссией приблизительно в течение месяца его должен одобрить Совет ЕС.

Поддержка из-за роста нелегальной миграции

Председатель Еврокомиссии пообещала Литве поддержку в связи с ростом нелегальной миграции из Беларуси.

«Ваши заботы и проблемы здесь, в Литве, являются заботами и проблемами Европы», – сказала глава ЕК.

«Мы с вами в это трудное время», – добавила она, отметив, что Агентство охраны границ и береговой линии ЕС Frontex увеличит свою помощь на литовско-белорусской границе.

«Мы предоставим больше помощи из Frontex. Также мы намерены предоставить помощь через Бюро убежища», – сказала глава ЕК журналистам. Помощь последней инстанции важна в рассмотрении Литвой просьб об убежище.

Она подтвердила, что Литве может быть предоставлена финансовая помощь ЕС из фондов срочной помощи.

«Мы это рассматриваем. У нас есть фонды срочной помощи, которыми можно воспользоваться в данном случае», – сказала председатель ЕК.

Новейшие вызовы нелегальной миграции глава ЕК обсуждала с Г. Науседой. По словам президента Литвы, совместными усилиями необходимо укреплять контроль над восточной границей ЕС.

У. фон дер Ляйен отметила, что видит в процессе нелегальной миграции из Беларуси «политически мотивированную схему».

Прививки эффективны против дельта-штамма

Распространяющийся дельта-штамм коронавируса вызывает озабоченность, но хорошая новость заключается в том, что вакцинация от него защищает, поэтому следует двигаться вперед с прививками людей, заявила У. фон дер Ляйен.

«Мы озабочены дельта-штаммом, полагаем, что этот вариант гораздо более заразный, число заражений растет. Но есть и хорошая новость: прививки являются эффективными против дельта-штамма. Привитые двумя дозами люди полностью защищены от дельты, а привитые одной дозой болеют легче», – заявила она на пресс-конференции.

Председатель ЕК призвала воспользоваться возможностью вакцинации от COVID-19, чтобы защитить таким образом себя и других.

«Есть две вещи, которые мы можем сделать: во-первых, прививать, прививать, прививать, и я могу лишь призвать каждого, кто еще не воспользовался возможностью привиться, сделать это, чтобы защитить себя и окружающих. Во-вторых, это обычные средства гигиены, то, что мы соблюдаем дистанцию, носим маски в помещении, является эффективным», – сказала глава ЕК.

«Если коротко, то мы озабочены дельта-штаммом, он повысит количество заражений, но его угроза снижается за счет вакцинации и соблюдения гигиены, и у нас есть меры, поэтому нужно продвигаться вперед с вакцинацией», – резюмировала председатель ЕК.

Национальный центр общественного здоровья Литвы сообщил, что сейчас в стране отмечается внутреннее распространение дельта-штамма, тогда как ранее отмечались лишь завозные случаи.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ