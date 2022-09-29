Глава ЕК озвучила предложения по новым санкциям

Вторая часть санкций касается ограничений в сфере торговли.

«Мы изолируем и ударим по российской экономике еще больше. Мы предлагаем новый запрет на российские товары, что не позволит им зайти на европейский рынок и повлечет потерю дополнительных EUR7 млрд доходов», — рассказала фон дер Ляйен.

Также ЕК предлагает расширить список товаров, которые больше не смогут экспортировать в Россию.

«Цель – сделать так, чтобы не допустить военный комплекс Кремля к ключевым технологиям», — продолжила фон дер Ляйен.

Ранее СМИ сообщали, что в Еврокомиссии одобрили новый пакет санкций против РФ, в который войдет ограничение цены на российскую нефть.