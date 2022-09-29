Глава ЕК озвучила предложения по новым санкциям

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 28 сентября, представила предложения восьмого пакета санкций против России.
«Россия вывела эскалацию вторжения в Украину на новый уровень. Псевдореферендум, организованный на оккупированных Россией территориях, является незаконной попыткой захватить землю и изменить международные границы силой. Мобилизация и угрозы Путина использовать атомное оружие – дальнейший шаг на пути эскалации. Мы не приемлем псевдореферендума и любого вида аннексии в Украине и мы привержены тому, чтобы Кремль заплатил за эту дальнейшую эскалацию. Сегодня мы предлагаем новый пакет кусающихся санкций против России. Первая часть касается списка лиц и компаний», — сообщила она.
Вторая часть санкций касается ограничений в сфере торговли.
«Мы изолируем и ударим по российской экономике еще больше. Мы предлагаем новый запрет на российские товары, что не позволит им зайти на европейский рынок и повлечет потерю дополнительных EUR7 млрд доходов», — рассказала фон дер Ляйен.
Также ЕК предлагает расширить список товаров, которые больше не смогут экспортировать в Россию.
«Цель – сделать так, чтобы не допустить военный комплекс Кремля к ключевым технологиям», — продолжила фон дер Ляйен.
Ранее СМИ сообщали, что в Еврокомиссии одобрили новый пакет санкций против РФ, в который войдет ограничение цены на российскую нефть.korrespondent.net