Глава ЕК призвала расширять экспорт COVID-вакцин

Те страны мира, в которых налажено производство вакцин от коронавируса, должны максимально расширить их экспорт. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Порту.

«Мы приглашаем всех, кто участвует в обсуждении отказа от прав интеллектуальной собственности, также присоединиться к нам, чтобы взять на себя обязательство экспортировать большую долю того, что производится в их регионе», — отметила европолитик.

В этом вопросе фон дер Ляйен призвала брать пример с Евросоюза, который «является единственным регионом мира, экспортирующим вакцины в больших масштабах», поскольку, по ее словам, около половины COVID-вакцин европейского производства отправляется почти в 90 стран, в том числе в рамках программы COVAX.

Также чиновник перечислила три шага, которые необходимо сделать мировому сообществу, чтобы победить пандемию коронавируса.

«Итак, что необходимо в краткосрочной и среднесрочной перспективе: прежде всего обмен вакцинами. Во-вторых, экспорт вакцин, которые производятся. И третье — это инвестиции в увеличение мощностей по производству вакцин», — резюмировала глава ЕК.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз распределил 400 миллионов доз COVID-вакцин — 200 между странами ЕС и столько же между другими государствами.