Глава ЕК выступила за отмену ограничений на въезд из ЕС в США, введенных из-за пандемии

Фото pixabay.com

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен полагает, что необходимо как можно скорее отменить ограничения на въезд граждан ЕС в США, введенные ранее для сдерживания темпов распространения коронавируса, передает ТАСС.

«Мы настаиваем на том, чтобы с обеих сторон для въезжающих применялись сопоставимые правила. Эпидемическая ситуация в США и ЕС сегодня очень похожа», — заявила фон дер Ляйен в опубликованном в среду интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). При этом она уточнила, что Евросоюз отменил ограничения на въезд для жителей Соединенных Штатов еще в июне.

«Мы должны решить эту проблему как можно скорее и поддерживать контакты с нашими американскими друзьями. Это не должно тянуться еще несколько недель», — заключила председатель ЕК.