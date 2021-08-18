Глава ЕП: стремление Беларуси вызвать миграционный кризис в странах Балтии – урок для ЕС

Д. Сассоли также подчеркнул необходимость выработать европейскую миграционную политику.

Главы парламентов Эстонии и Латвии, в свою очередь, сказали, что поддерживают Литву в этом миграционном кризисе, включая переговоры страны о финансировании ЕС возведения проволочного заграждения на литовско-белорусской границе.

«Да, конечно, мы поддерживаем. Думаю, мы, все три страны, понимаем, что внешняя граница ЕС у нас пролегает между двумя разными государствами. И, думаю, нам всем нужна такая помощь из ЕС, а также координирование действий», – сказал глава эстонского парламента Юри Ратас.

Председатель сейма Латвии Инара Мурниеце сказала, что поддерживает Литву, так как ее опыт помог Латвии в противодействии нелегальной миграции на ее собственной границе и «позволил действовать заблаговременно и внезапно».

По словам И. Мурниеце, данные показывают, что в Латвию в этом году попало более 350 нелегальных мигрантов, большую их часть не пустили в страну.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. незаконных мигрантов. Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.

Чтобы остановить миграцию, Литва планируется возвести на границе с Беларусью четырехметровое заграждение с колючей проволокой наверху. По предварительным подсчетам, это обойдется примерно в 152 млн евро.