Глава Еврокомиссии назвала критерии для отмены карантинов в ЕС

Еврокомиссия разработала и назвала три критерия для отмены карантинов в ЕС, однако возможных дат их отмены пока нет. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на видеоконференции, представляя рекомендации ЕК странам сообщества по отмене карантина, сообщает ТАСС.

«Первый, эпидемиологический, критерий должен подтвердить, что распространение болезни значительно снизилось за длительный период времени. Об этом может свидетельствовать, например, устойчивое сокращение числа новых случаев инфицирования и госпитализаций», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

В опубликованном документе Еврокомиссии раскрываются остальные критерии. Второй из них — наличие достаточного потенциала системы здравоохранения. «Например, заполняемость отделений интенсивной терапии, адекватное количество больничных коек, доступ к фармацевтическим продуктам, необходимым отделениям интенсивной терапии, для которых существует неизбежный риск дефицита (антибиотики, анестетики, реанимационные препараты и миорелаксанты), восстановление запасов оборудования (вентиляторы, защитные средства), наличие структур первичной медицинской помощи, а также достаточный человеческий ресурс с соответствующими навыками», — отмечается в рекомендациях.

Третий критерий — достаточный потенциал системы мониторинга болезни и контактов зараженных лиц. «Необходимо наличие масштабных возможностей тестирования для выявления болезни и распространения вируса в сочетании с возможностями отслеживания контактов и карантина в случае повторного появления и дальнейшего распространения инфекций. Возможности обнаружения антител будут необходимы для наблюдения за долей населения, которое успешно преодолело COVID-19 и, вероятно, приобрело иммунитет», — говорится в документе.

На протяжении последней недели в большинстве стран Евросоюза количество заразившихся и умерших людей за день относительно стабилизировалось, а в некоторых государствах даже начало снижаться. Но оно все еще остается стабильно высоким, четкой тенденции к снижению пока нет. 13 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о продлении карантина во Франции до 11 мая, поскольку эпидемия в стране «пока не обуздана». 15 апреля Национальный совет безопасности Бельгии должен принять решение о сроках карантина в этой стране, где пока ограничительные меры действуют до 3 мая.

4 мая Евросоюз впервые в истории проведет донорскую видеоконференцию для сбора средств на борьбу с коронавирусом, в частности для сбора финансирования на разработки вакцины, сообщила глава Еврокомиссии. «Нам необходимо создание вакцины. Это общемировая задача, и когда вакцина будет создана, она должна быть в равной степени доступна для всех государств мира. Чтобы поддержать эту работу, необходимо финансирование, и донорская конференция позволит заполнить недостатки финансирования в этой сфере. Мы тесно работаем со Всемирной организацией здравоохранения и другими международными партнерами и рассчитываем, что нашу инициативу поддержат все государства», — заявила Урсула фон дер Ляйен.