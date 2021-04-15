Глава Еврокомиссии отказалась посетить Украину — СМИ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отклонила приглашение президента Владимира Зеленского приехать с визитом в Украину. Об этом сообщает Politico в четверг, 15 апреля.

Как пишет издание, дипломаты говорят, что фон дер Ляйен нарушила протокол, поручив главе своей администрации Бйорну Зайберту ответить отказом на приглашение Зеленского.

«Зеленский написал фон дер Ляйен, чтобы пригласить ее в Киев на 30-ю годовщину независимости Украины, а также на первый самми Крымской платформы, призванной выразить поддержку суверенитету Украины над полуостровом, захваченным и аннексированным Россией в 2014», — сказано в материале.

В ответ Зайберт отправил письмо с собственной подписью, в котором отклоняет приглашение и выражает сожаления от имени фон дер Ляйен. В качестве причины указан «слишком плотный график», тогда как в конце августа Брюссель и институции Евросоюза будут закрыты на летние каникулы.

«Отклонение такого приглашения может породить сомнения насчет преданности фон дер Ляйен демонстрации поддержки Украины на фоне стягивания Россией наибольшего количества военных к границе с 2014 года», — добавили в Politico.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер отклонил запрос о комментарии насчет письма. «Мы не комментирует корреспонденцию между Комиссией и властями третьих стран», — заявил он.

В свою очередь пресс-секретарь Зеленского, пишет издание, имея в виду Юлию Мендель, также не предоставила комментария.