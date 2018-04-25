Глава Еврокомиссии: после Brexit ЕС и Великобритания откажутся от тарифов, квот и демпинга

Торговые отношения ЕС и Великобритании после ее выхода из сообщества с 1 февраля (Brexit) должны основываться на принципе «нулевых тарифов, нулевых квот, отказа от демпинга».

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам завершившегося в пятницу саммита глав государств и правительств остающихся в ЕС стран, передает ТАСС.

«Саммит ЕС уполномочил Еврокомиссию и нашего главного переговорщика Мишеля Барнье начать второй этап переговоров сразу после ратификации [британским парламентом] соглашения о Brexit. Наши будущие торговые отношения должны строиться на принципе нулевых тарифов, нулевых квот, отказа от демпинга», — указала она.

По ее словам, курировать второй этап переговоров будет продолжать главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС хочет построить с Великобританией «настолько тесные отношения партнерства, насколько это возможно», но предупредила, что в ходе переговоров об условиях этих отношений оставшиеся в ЕС государства будут «в один голос отстаивать общую позицию» перед лицом Великобритании.

Более категорично высказалась после саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель, по словам которой после Brexit «ЕС получит нового конкурента на своем пороге».

В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил: «Мы решили начать второй этап переговоров с Лондоном сразу после ратификации соглашения о выходе из ЕС британским парламентом, которое теперь, после выборов, должно произойти в кратчайшие сроки. Второй этап переговоров о будущем торговом соглашении должен обеспечить сбалансированные условия для всех сторон».

«Я хочу поздравить Бориса Джонсона с победой. Мы ожидаем голосования [в британском парламенте] по соглашению о выходе как можно раньше, — добавил он. — Это позволит нам спокойно и своевременно перейти ко второму этапу переговоров — о будущих отношениях Великобритании и ЕС».

В итоговом заявлении саммита по Brexit подчеркивается, что «Евросовет вновь заявляет о своей приверженности упорядоченному Brexit», то есть «разводу» с соглашением, и «призывает к своевременной ратификации сделки и ее эффективному осуществлению».

«Евросовет вновь подтверждает свое желание установить как можно более тесные будущие отношения с Великобританией в соответствии с политической декларацией и с соблюдением ранее согласованных руководящих принципов Евросовета, а также заявлений и деклараций, в частности от 25 ноября 2018 года.

Будущие отношения должны основываться на балансе прав и обязанностей и обеспечивать равные условия игры», — говорится в заявлении саммита. Полученное по итогам победы на выборах 12 декабря большинство в парламенте должно позволить Борису Джонсону наконец утвердить текст соглашения о выходе из ЕС, которое парламент Великобритании не мог утвердить с декабря 2018 года. Это позволит завершить выход Великобритании из ЕС к 31 января 2020 года. Это крайний срок третьей отсрочки, которую предоставил Брюссель Лондону.

В соответствии с базовыми документами Евросоюза, Великобритания должна была покинуть сообщество еще 29 марта 2019 года, то есть ровно через два года после подачи в Европейский совет письменного уведомления о намерении покинуть ЕС.

Теперь впервые у Лондона появился реальный шанс закончить процесс Brexit и покинуть ЕС с 1 февраля 2020 года.