Глава Еврокомиссии: «Пришло время обсудить введение обязательной вакцинации»

Треть населения Европейского Союза по-прежнему не привита от Covid-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Настало время думать не только о том, как стимулировать вакцинацию, но и, возможно, о ее обязательности, сообщает Rus.Lsm.lv.

Планирование и проведение вакцинационных кампаний остается прерогативой государств-членов, а не Еврокомиссии, на пресс-конференции подчеркнула она. Соответственно, сама фон дер Ляйен «не занимает того положения, чтобы давать какие-либо рекомендации».

«Но если вы спросите меня о моей личной позиции, — тут же продолжила она, — два или три года назад я не могла и подумать, что стану свидетелем того, что мы видим сейчас. У нас ужасная пандемия, у нас есть вакцины, вакцины, спасающие жизни, которые не используются должным образом — и повсюду. И мы платим гигантскую цену».