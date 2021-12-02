Глава Еврокомиссии: «Пришло время обсудить введение обязательной вакцинации»

Треть населения Европейского Союза по-прежнему не привита от Covid-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Настало время думать не только о том, как стимулировать вакцинацию, но и, возможно, о ее обязательности, сообщает Rus.Lsm.lv.
Планирование и проведение вакцинационных кампаний остается прерогативой государств-членов, а не Еврокомиссии, на пресс-конференции подчеркнула она. Соответственно, сама фон дер Ляйен «не занимает того положения, чтобы давать какие-либо рекомендации».
«Но если вы спросите меня о моей личной позиции, — тут же продолжила она, — два или три года назад я не могла и подумать, что стану свидетелем того, что мы видим сейчас. У нас ужасная пандемия, у нас есть вакцины, вакцины, спасающие жизни, которые не используются должным образом — и повсюду. И мы платим гигантскую цену».
«Если посмотреть на цифры — в ЕС вакцинированы 77% взрослых, или же 66%, если говорить о населении в целом. И это означает, что треть европейцев непривиты, а это 150 миллионов человек. Это много. Да, не все и не каждый может вакцинироваться — есть совсем маленькие дети, есть люди с особыми медицинскими обстоятельствами. Однако огромное большинство [еще не привитых] могут этот сделать, — заявила фон дер Ляйен, врач по образованию. — И я думаю, что и понятно, и адекватно провести сейчас дискуссию о том, как мы можем поощрить вакцинацию и — потенциально — о ее обязательности в Европейском Союзе. Это требует обсуждения и общего подхода. Но эта дискуссия, я полагаю, должна быть проведена».
О введении обязательности вакцинации ранее уже объявила Австрия (ставшая первой из стран «старой» Европы, вынужденных ввести этой осенью локдаун). Греция вводит ежемесячный штраф в 100 евро для отказыващихся привиться жителей старше 60 лет.freecity.lv