Глава Еврокомиссии признала ошибки при закупке вакцины

По словам Фон дер Лейен, прежде всего, было развёрнуто недостаточно мощностей по производству утверждённых вакцин. Она считает, что это должно быть восполнено. Теперь еврокомиссару, отвечающему за единый рынок ЕС, придётся находиться в постоянной координации с представителями отрасли и согласовывать сложные цепочки поставок, в том числе и через границы. Фон дер Ляйен также пообещала, что одобрение других вакцин от коронавируса будет ускорено настолько, насколько это возможно.

Как утверждает SRF, стратегия по вакцинации ЕС и весь процесс принципиально не изменятся: однако теперь информация должна более простым и быстрым путём поступать в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для принятия более оперативных решений.

ЕС намерен и дальше относиться к процессу одобрения вакцин критически, даже если это займёт больше времени. К этому обещанию Еврокомиссии присоединились и многие депутаты Европарламента. Они не хотят ставить под сомнение достоверность процесса.

В Европарламенте подчеркнули, что, с точки зрения малых стран, тот факт, что Еврокомиссия координирует закупки вакцин для всего Евросоюза, очень важен. Совместная закупка вакцин богатыми и менее богатыми странами по одинаковой цене и одинаковому графику определённо является «обнадёживающим признаком солидарности».

Несмотря на отдельные критические замечания, особенно со стороны Германии, Еврокомиссия фактически получила довольно хорошие оценки за свою работу. Еврокомиссия полагалась на несколько «правильных» вакцин. Он требовала от производителей, чтобы данные о здоровье граждан ЕС были защищены, а фармацевтические компании несли ответственность за свои вакцины.

Все эти требования задерживают переговоры, усложняют стратегию вакцинации и замедляют поставки вакцин во все страны ЕС. Тем не менее в Европарламенте неоднократно подчёркивали, что именно этот путь является верным, сообщает SRF.