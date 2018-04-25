Глава Еврокомиссии считает, что Лондон и Брюссель могут достичь сделки об условиях Brexit

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Евросоюз по-прежнему может заключить с Великобританией сделку об условиях выхода королевства из ЕС, избежав «жесткого» Brexit. Уверенность в этом выразил в четверг в интервью телеканалу Sky News президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Я встречался с премьер-министром Борисом Джонсоном [в понедельник], и это была вполне позитивная встреча, хотя в британской прессе и описывали ее совершенно по-другому. Мы можем достичь сделки, — сказал Юнкер, отказавшись оценивать шансы на то, что стороны придут к договоренности. — Я делаю все, что могу, чтобы она была заключена, поскольку мне совершенно не нравится идея Brexit без сделки, который будет иметь катастрофические последствия как для Великобритании, так и для Европейского союза».

Юнкер признал, что положения о режиме «бэкстоп» могут быть исключены из проекта соглашения о Brexit в том случае, если стороны найдут ему альтернативу, которая будет удовлетворять всем необходимым критериям.

Соединенное Королевство выступает резко против «бэкстопа» — особого режима, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. Великобритания не согласна на «бэкстоп» в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС. Ранее в ЕС заявляли, что Брюсселю не слишком нравится озвученная Лондоном идея о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия. Тем не менее, Юнкер подтвердил, что такая альтернатива бэкстопу может стать решением, которое устроит обе стороны.

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