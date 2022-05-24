Глава Еврокомиссии указала на риски от эмбарго на нефть из РФ

Если России не удастся продать свою нефть в ЕС, она может перенаправить ее на мировой рынок и выручить там крупные суммы благодаря поднявшимся ценам, предупредила Урсула фон дер Ляйен.

Полный и немедленный отказ Евросоюза от закупок российской нефти может сыграть Москве на руку, указала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в интервью американскому телеканалу MSNBC в понедельник, 23 мая. Ведь в таком случае Россия будет иметь возможность переправить объемы нефти, которая она не смогла продать в Европе, на мировой рынок, цены на котором вырастут, и получить там за нее большие деньги, предупредила политик.