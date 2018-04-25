Глава Европарламента выразил надежду на перезапуск диалога между ЕС и США после выборов

Европе и США после президентских выборов в этой стране необходим новый стратегический диалог. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли в интервью газете Corriere della Sera, которое опубликовано во вторник в специальном электронном выпуске к выборам в Соединенных Штатах, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что новая американская администрация будет разделять многосторонние обязательства, в числе которых вопросы окружающей среды, изменения климата, безопасность. Нам нужен новый стратегический диалог между Евросоюзом и Соединенными Штатами, который бы соответствовал вызовам, с которыми мы сталкиваемся в глобальном мире», — отметил председатель ЕП. При этом он признал: «Создается впечатление, что Соединенные Штаты в последние годы подпитывали разногласия в Европейском союзе».

Сассоли указал, что любой глава Белого дома «будет ориентиром для Европы». «Мы хотим инвестировать в возрождение трансатлантических отношений и считаем взаимодействие с США важнейшей составляющей нашей внешнеполитической стратегии. Я убежден, что Вашингтон разделяет нашу позицию», — сказал он.

При этом глава ЕП видит ЕС в роли посредника в решении сложных международных вопросов, к которым никогда не подходит с «позиций силы». «Результат выборов в США может возродить крепкое сотрудничество», — заключил Сассоли.