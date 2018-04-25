Глава Евросовета озвучил темы предстоящего саммита

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На саммите Евросоюза, который пройдет 1 и 2 октября, будут подняты такие главные темы, как отравление российского оппозиционера Алексея Навального, конфликт в Нагорном Карабахе и ситуация в Беларуси. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в послании лидерам стран-членов Союза.

«Мы обсудим актуальные вопросы, требующие нашего внимания, а именно ситуацию в Белоруссии, отравление Алексея Навального и Нагорно-Карабахскую эскалацию», — указано в письме.

Также лидеры ЕС во время встречи планируют обсудить отношения с Пекином.

«Мы хотим работать с Китаем над решением основных глобальных проблем, таких как пандемия COVID-19 и изменение климата. Мы также хотим настаивать на более сбалансированных и взаимно выгодных экономических отношениях, обеспечивающих равные условия игры», — заявил Мишель.

Кроме того, участники саммита рассмотрят ситуацию в Восточном Средиземноморье, в которой Турцией затронуты интересы Греции.»Наша цель — создать пространство для конструктивного диалога с Турцией для достижения стабильности и безопасности во всем регионе, а также обеспечить полное уважение суверенитета и суверенных прав всех государств-членов ЕС», — отметил глава Евросовета.

В то же время самое главное обсуждение, по словам Мишеля, коснется укрепления стратегической автономии ЕС наряду с открытой и конкурентоспособной социальной рыночной экономикой.