Глава Евросовета призвал страны ЕС как можно скорее открыть границы

Страны — члены Евросоюза должны как можно скорее открыть свои границы, которые закрыты с середины марта в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Принимая необходимые меры предосторожности, необходимо как можно скорее вновь открыть европейские границы. Государства — члены ЕС должны совместно работать над представленными Еврокомиссией предложениями и двигаться вперед в направлении столь необходимого для нашей экономики и туризма открытия», — сказал Шарль Мишель.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к постепенному снятию ограничений по перемещению граждан и резидентов сообщества в преддверии летних каникул. В первую очередь предлагается открыть границы между государствами Евросоюза с похожей эпидемиологической ситуацией, где распространение коронавируса находится под контролем. Открытие внешних границ пока не обсуждается.

В настоящее время по рекомендации Еврокомиссии границы стран ЕС (как внутренние, так и внешние) должны оставаться закрытыми до 15 июня.