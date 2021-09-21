Глава Евросовета заговорил о наращивании оборонного потенциала ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что после отказа Австралии от поставки французских подводных лодок на фоне создания военного альянса AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия, Евросоюзу стоит заняться наращиванием собственного оборонного потенциала, передает «Интерфакс».

«Это не направлено против наших союзников, но, если мы будем более крепкими и стойкими, это означает: и наши альянсы (с другими странами — прим. ред.) также будут сильнее», — сказал Мишель.

Он отметил, что разрыв Канберрой оборонного контракта с Парижем продемонстрировал ненадежность государств-участников Aukus: в их отношениях с Европой недостает «элементарных принципов для союзников — транспарентности и доверия».