Глава Евросоюза об эпидемии: Нужен план Маршалла

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Председатель Еврокомиссии, главного органа Евросоюза, Урсула фон дер Ляйен убеждена, что бюджету ЕС требуются масштабные инвестиции. Об этом в воскресенье, 5 апреля, она написала в гостевом комментарии в газете Welt am Sonntag.

«Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем», — заявила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии уверена, что Европа вскоре будет вновь «твердо стоять на ногах», а нынешний кризис создаст чувство единства среди европейских наций.

Европа сейчас является эпицентром пандемии коронавируса и наиболее всего пострадала от него. По данным агентства AFP, в европейских странах подтверждены более 627 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, погибли более 46 тысяч человек.

План Маршалла, предполагавший помощь со стороны США в размере миллиардов долларов, был принят в 1948 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Он помог восстановить европейскую экономику, разрушенную после Второй мировой войны.