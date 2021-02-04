Глава Института рака: выживаемость от рака в Литве растет, но еще отстает от ЕС

По словам С. Ярмалайте, наиболее частым онкозаболеванием является рак груди, показатели выживаемости здесь могли бы быть и лучше.

«Показатели выживаемости могли бы быть лучше, но в последние десять лет они улучшились на 10%, в данный момент выживаемость при заболевании этим видом рака в течение пяти лет составляет – 77%, несомненно, грустно, что треть новообразований в груди выявляется на продвинувшихся стадиях», – сказала медик.

Мужчины, согласно представленным ею данными, чаще всего болеют раком простаты, в 2015 году фиксировались 3 тыс. случаев в год, однако в последние пять лет выживаемость составляет 94%. «Это дейсвтительно хороший показатель, и здесь мы не отстаем от Европы, что является доказательством того, что эффективные превентивные программы, ранняя диагностика могут дать хорошие результаты», – отметила С. Ярмалайте.

Глава клиники онкологии и гематологии Каунасской клинической больницы и Института онкологии Медицинского факультета Университета наук о жизни Элона Юозайтите отметила, что лучшие результаты в борьбе с раком дает индивидуализированное лечение.

«Это обоснованная доказательствами медицина, ориентированная на пациента. Мы знаем, что каждый человек уникален, и рак каждого человека уникален. Онкология не возникает внезапно, она развивается постепенно», – сказала Э. Юозайтите.

«Все учреждения, предоставляющие онкологическую помощь за последний год усвоили множество инновационных лекарств и увеличили возможности молекулярных исследований, возникло немало инновационных компенсируемых лекарств. Эти новшества, которые приходят в клиническую практику, сильно меняют прогнозы пациентов, чего мы не могли ожидать раньше, сейчас пациенты живут даже при метастазах значительно дольше», – сказала она.

По данным Литовского института рака, ежегодно в Литве эта болезнь выявляется почти у 18 тыс. новых пациентов. Женщины чаще всего болеют злокачественными заболеваниями кожи и раком груди, у мужчин чаще всего устанавливается рак предстательной железы и легких.