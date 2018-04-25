Глава Intersurgical: изолировано более 140 работников предприятия в Пабраде

Глава компании по производству медицинских средств Intersurgical Сигитас Жвирблис говорит, что из-за вспышки коронавируса сейчас изолировалось более 140 работников предприяттия, еще 180 человек проверены на коронавирус.

«Мы изолировали более 140 человека и еще проверили около 180 человек — делаем все», — сказал гендиректор компании в пятницу BNS.

По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), с очагом на предприятии Intersurgical в Пабраде сейчас связано 24 случая заражения.

С. Жвирблис подтвердил, что большая часть случаев на предприятии, где трудится около 2,5 тыс. человек, связана с источников инфекции в Молетай.

По его словам, большая часть случаев связана с автобусом, который вез людей на работу, а риск заболеть — внешний.

Гендиректор говорит, что объемы производства немного снижены, но особой трагедии в этой связи не видит. По словам С. Жвирблиса, главное сейчас — минимизировать инфекцию и не дать ей распространяться, чтобы люди не заболели, а финансовые убытки — не главное.

Во время карантина предприятие Intersurgical было одним из тех литовских предприятий, которые обеспечивалм медиков страны защитными средствами — в конце марта компания подписала договор о выпуске 1 млн респираторов.