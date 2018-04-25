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Глава КНБО: обсуждается введение индивидуальных национальных санкций в отношении Беларуси

Dainius Gaižauskas/ Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Дайнюс Гайжаускас заявил, что Литва обсуждает введение индивидуальных национальных санкций в отношении Беларуси.

«В ближайшее время будут решения. Похоже, что на данный момент Литва подготовила свой список, и идет речь об индивидуальных (санкциях – BNS)“, — сообщил журналистам Дайнюс Гайжаускас в среду после закрытого заседания комитета.

Заместитель главы КНБО Лауринас Касчюнас уточнил, что имеется в виду дополнение так называемого списка Магнитского.

Laurynas Kasčiūnas/ Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Точного числа лиц, которые могут быть внесены в список, он не назвал, однако заявил, что это будут «ключевые лица». Внесение в список означает, что им будет запрещен въезд в Литву.

В закрытом заседании КНБО по ситуации в Беларуси принимал участие и глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

Он заявил, что влияние на Беларусь третьих стран может нанести ущерб и интересам Литвы.

«Любое вмешательство из третьих стран и воздействие на эту страну оказывает непосредственное влияние и может нанести определенный ущерб, без сомнения, и интересам Литвы», — сказал глава ДГБ.

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